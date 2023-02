Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor IMCD verhoogd van 145,50 naar 168,50 euro bij handhaving van het Houden-advies. Analist Matthias Maenhaut verhoogde zijn EBITA-ramingen voor 2023 en 2024 met respectievelijk 14 en 18 procent in het licht van de macro-economische ontwikkelingen, een langere periode van hogere prijzen en een goede beheersing van de operationele kosten. Ook houdt Kepler nu rekening met nieuwe overnames en een lager werkkapitaal. Dit moet compenseren voor de lagere terminalgroei. "Hoewel we de kwaliteit van de groei en de leidende positie van IMCD in de sector erkennen, is het aandeel na een sterke jaarstart [inmiddels] correct gewaardeerd", aldus Maenhaut. Het aandeel IMCD sloot maandag op 154,65 euro. Bron: ABM Financial News

