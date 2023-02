Reuters: Boeing schrapt duizenden kantoorbanen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boeing verwacht dit jaar het aantal kantoorbanen met 2.000 terug te brengen, terwijl het aantal banen op de productievloer juist hard groeit. Dit bevestigde de vliegtuigfabrikant maandag na vragen door persbureau Reuters, in reactie op een artikel van de Seattle Times. De reductie van het aantal kantoorbanen zal vooral plaatsvinden bij de afdelingen financiën en personeelszaken door een combinatie van natuurlijk verloop en ontslagen. Vorige maand kondigde Boeing nog aan dat het dit jaar 10.000 nieuwe werknemers zal aannemen, na het aannemen van al 15.000 mensen in 2022, maar dat sommige ondersteunende functies juist zouden worden geschrapt. Bron: ABM Financial News

