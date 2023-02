BNP optimistischer gestemd Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BNP Paribas heeft in het vierde kwartaal de winst zien teruglopen, maar de opbrengsten zien stijgen in alle divisies en verhoogde de doelstellingen voor 2025. Dit maakte de Franse bank dinsdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal kwam de nettowinst uit op 2,15 miljard euro, hetgeen minder was dan de 2,31 miljard euro een jaar eerder. De opbrengsten stegen met 7,8 procent op jaarbasis tot 12,11 miljard euro, aangejaagd door 16 procent hogere nettorentebaten. De commissie en fee-inkomsten liepen wel met 5,9 procent terug tot 2,75 miljard euro. Deze resultaten schoten wat tekort. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst van 2,34 miljard euro en 12,19 miljard euro aan opbrengsten. De verhouding tussen kosten en inkomsten, een belangrijke graadmeter voor banken, bedroeg 70,0 procent tegenover 70,6 procent in het vierde kwartaal van 2021. BNP verhoogde de doelstellingen voor middellange termijn. De bank mikt nu op een groei van de nettowinst met gemiddeld meer dan 9 procent en een stijging van de winst per aandeel met meer dan 12 procent tussen 2022 en 2025. Ook wil BNP 5 miljard euro laten terugvloeien naar aandeelhouders via de inkoop van eigen aandelen in 2023. De eerste tranche ter waarde van 4 miljard euro is gerelateerd aan de recente verkoop van Bank of the West. De resterende 1 miljard euro is een reguliere inkoop. BNP heeft de ECB om toestemming gevraagd de eerste 2,5 miljard euro aan eigen aandelen alvast te mogen inkopen. De bank stelt verder een dividend voor van 3,90 euro per aandeel over 2022. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.