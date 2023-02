ForFarmers ziet af van Britse joint venture Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers UK en 2Agriculture zien af van hun samenwerkingsplannen. Dit maakte ForFarmers dinsdag bekend. Beide partijen stelden bij het besluit onder meer rekening te hebben gehouden met de impact op hun bedrijven, de duur en de kosten die ermee gemoeid zijn en de impact die dit proces heeft op zowel werknemers als boeren. De joint venture werd in juli vorig jaar aangekondigd en werd daarna onderzocht door de Britse toezichthouders. In januari van dit jaar bleek dat ForFarmers de zorgen bij die toezichthouders niet heeft kunnen wegnemen, waarna door de toezichthouder een Fase 2-onderzoek werd ingesteld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.