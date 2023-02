Activision Blizzard boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft-prooi Activision Blizzard heeft het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst geboekt op een hogere omzet. Dit bleek maandag uit de cijfers van het gamingbedrijf. Het concern boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van van 403 miljoen dollar, ofwel 0,51 dollar per aandeel, in vergelijking met 564 miljoen dollar, ofwel 0,72 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis kwam de winst uit op 0,78 dollar per aandeel. De omzet steeg van 2,2 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2021 naar 2,3 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Over het hele boekjaar boekte het gamingbedrijf een nettowinst van 1,5 miljard dollar, tegen 2,7 miljard dollar een jaar eerder, terwijl de omzet daalde van 8,8 miljard dollar in 2021 naar 7,5 miljard dollar het afgelopen boekjaar. Het aantal netto boekingen steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis met 43 procent tot een kwartaalrecord van 3,6 miljard dollar. Voor het hele boekjaar bedroeg het aantal netto boekingen 8,5 miljard dollar, tegen 8,4 miljard dollar in 2021. In januari bracht Microsoft een overnamebod uit op Activision Blizzard. Begin december werd bekend dat de Federal Trade Commission naar de rechter stapt om de overname te blokkeren. De Europese Commissie startte in november 2022 een diepgaand onderzoek om de voorgenomen overname te beoordelen. Het aandeel Activision Blizzard noteerde maandag in de elektronische handel nabeurs 0,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

