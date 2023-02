Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, waarbij de markt probeerde te herstellen van de verliezen van vorige week, die werden aangewakkerd door de onzekerheid over de vooruitzichten voor de wereldwijde vraag. Enerzijds hoopt de markt op een hogere consumptie uit China na aanvang van het nieuwe maanjaar. Anderzijds drukte een sterke stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie op de prijzen. De Europese Unie heeft zondag een verbod ingesteld op Russische geraffineerde energieproducten, in navolging van een eerder verbod op de invoer van Russische ruwe olie per schip. "Het verbod zal de grootste impact hebben op de Russische diesel- en naftastromen naar de EU. EU-kopers hebben echter de tijd gehad om zich op het verbod voor te bereiden. In de periode voorafgaand aan het verbod waren er meer stromen naar de EU en dit heeft ertoe bijgedragen dat de voorraden gasolie in de regio Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen weer richting het vijfjaarsgemiddelde is gestegen", aldus grondstofstrategen Warren Patterson en Ewa Manthey van ING. Aardgas kon vorige week niet profiteren van een kortstondige koudegolf die extreem lage temperaturen veroorzaakte in het noordoosten van de VS. "Na een paar nachten met recordtemperaturen in New England, verdween de vraag naar verwarming net zo snel als het verscheen", aldus analisten van Schork Report. De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,0 procent, ofwel 0,72 dollar, hoger op 74,11 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.