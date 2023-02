Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,8 procent tot 457,16 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,8 procent op 15.345,91 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,3 procent op 7.137,10 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent lager op 7.836,71 punten.

De Europese aandelenmarkten koersten maandag lager, nadat het sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport de vrees voor een agressieve Federal Reserve aanwakkerde en de geopolitieke spanningen tussen China en de VS oplaaiden.

"De verrassende kracht van het Amerikaanse banenrapport van vrijdag heeft zeker stof tot nadenken gegeven en daarmee het risico geschetst dat de rentetarieven nog geruime tijd hoog kunnen blijven, vooral als de inflatie hoog blijft", zei CMC Markets.

"Eén ding dat de sterke banengroei niet heeft veranderd, is het feit dat de aandelenmarkten nog steeds in hun bredere opwaartse trend zitten ten opzichte van de dieptepunten van oktober en dat ze nog veel verder zouden moeten dalen om daar verandering in te brengen", voegde CMC Markets toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in december harder dan verwacht zijn gedaald. Op maandbasis daalden de verkopen met 2,7 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 2,8 procent.

De Duitse fabrieksorders zijn in december op maandbasis gestegen met 3,2 procent. Op jaarbasis liepen de fabrieksorders terug met 10,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0732. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0789 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0793 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 0,3 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Adidas was een sterke daler in Frankfurt en ook internetretailer Zalando kon ruim 5,0 procent afschrijven van de beurskoers. Bayer was met een winst van circa 2,7 procent in Frankfurt de sterkste stijger.

Net als op Wall Street op vrijdag vielen klappen vandaag vooral in de technologiehoek, bij namen als ASML, Adyen en Prosus, toevallig alledrie in Amsterdam genoteerd. Adyen verloor bijna 5,0 procent, ASML 3 procent en Prosus daalde ruim 2,0 procent/

De aandelen van voedingsindustriereuzen Ahold Delhaize en Unilever blijken maandag defensief te zijn en staan hoger. De twee aandelen worden getipt door beursexperts, concludeert Corne van Zeijl.

In Parijs was Carrefour met een winst van 0,2 procent één van de weinige stijgers. ArcelorMittal daalde 3,7 procent, terwijl Kering 3,5 procent verloor.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 4.122,01 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het rood.