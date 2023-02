Video: flink opwaarts potentieel voor euro/dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar kan in de tweede jaarhelft tot boven de 1,12 stijgen. Dit zei valutahandelaar Martijn Weller van Monex Europe maandag voor de camera van ABM Financial News. De handelaar is optimistisch gestemd voor de euro. De euro kan volgens hem profiteren van het uitblijven van een Europese energiecrisis én hogere groeiverwachtingen voor dit jaar. "De inflatie begint terug te lopen, zowel in de VS als Europa, en uiteindelijk verwachten wij dat de huidige tekenen van herstel in de eurozone zullen aanhouden", zei Weller, die dit jaar dan ook geen recessie in de eurozone meer voorziet. Klik hier voor: flink opwaarts potentieel voor euro/dollar Bron: ABM Financial News

