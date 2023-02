Dell schrapt 5 procent van personeelsbestand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Dell

(ABM FN-Dow Jones) Dell is van plan om 5 procent van zijn personeelsbestand te schrappen, wat neerkomt op circa 6.650 banen. Dit bleek maandag uit een memo aan de werknemers van het Amerikaanse computerbedrijf, die is ingediend bij de Securities and Exchange Commission. "Wat we weten is dat de marktomstandigheden blijven verslechteren met een onzekere toekomst", aldus co-COO Jeff Clarke. "De stappen die we hebben genomen om de gevolgen van de neergang voor te blijven, die verschillende sterke kwartalen op rij mogelijk maakten, zijn niet langer voldoende. We moeten nu aanvullende beslissingen nemen om ons voor te bereiden op de weg die voor ons ligt." Dell had eind januari 133.000 werknemers. Het bedrijf is de zoveelste in de techsector die een reorganisatie aankondigt. Onder meer Microsoft, Alphabet en Amazon gingen Dell al voor. Maar ook buiten de techsector treffen bedrijven maatregelen. Bron: ABM Financial News

