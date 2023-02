Wall Street richting lagere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen beginnen de nieuwe beursweek naar verwachting in het rood. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 tot een procent lager. Vrijdag eindigde Wall Steet al in de min, hoewel de S&P en Nasdaq op weekbasis wel wisten te stijgen. Het Amerikaanse banenrapport bleek veel sterker dan verwacht, wat suggereert dat de economie goed blijft liggen, ondanks de monetaire verkrapping van de Federal Reserve. Beleggers vrezen dat dit de Fed een vrijbrief geeft om de rente verder te verhogen dan de markt momenteel verwacht, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Ten tweede zijn de geopolitieke spanningen opgelaaid tussen de twee grootste economieën ter wereld, en de zorg is dat dit een negatief effect zou kunnen hebben op de economische relatie tussen de VS en China", aldus Aslam, doelend op een vermeende spionageballon van China die eind vorige week boven Amerikaans luchtgebied zweefde. De luchtmacht in de VS haalde die ballon dit weekend neer. Beijing zei dat het slechts om een weerballon ging. Na de belangrijke macroweek met het rentebesluit van de Fed en het banenrapport afgelopen week, is het deze week een stuk rustiger qua belangrijke economische data uit de VS. De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,0765. De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt naar 3,615 procent. WTI-olie is een procent duurder op 74 dollar. Bedrijfsnieuws Tesla stijgt voorbeurs een half procent. Een rechtbank in San Francisco heeft vrijdag geoordeeld dat Elon Musk niet verantwoordelijk is voor de verliezen die beleggers mogelijk hebben geleden nadat Musk zei te overwegen Tesla van de beurs te halen en dat hij daarvoor de financiering ook rond had. DuPont en Tyson Foods openen maandagmiddag de boeken. Microsoft-prooi Activision Blizzard doet dat nabeurs. Slotstanden De S&P 500 daalde vrijdag 1,0 procent op 4.136,48 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 33.926,01 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 12.006,95 punten. Op weekbasis stegen de S&P 500 en Nasdaq wel maar verloor de Dow licht terrein. Bron: ABM Financial News

