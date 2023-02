Valuta: dollar sterkt aan na sterk banenrapport Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar staat maandag beduidend lager dan een paar handelsdagen eerder, onder invloed van de sterke banencijfers uit de Verenigde Staten, die vrijdag lieten zien dat de renteverhogingen de inflatiedruk nog niet echt hebben weggenomen. De euro/dollar noteerde maandag op 1,0777, na een piek op iets meer dan 1,10 vorige week. Vooral vrijdag sterkte de dollar fors aan. "De markt reageerde vrij laconiek op het commentaar bij het rentebesluit van de Federal Reserve, maar sinds het ongelooflijk sterke banenrapport begint de markt toch te twijfelen of de rentes wel zo snel weer omlaag kunnen", zei valuta-analist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Het banenrapport liet zien dat ondanks de sterke renteverhogingen de werkloosheid niet is gestegen, maar zelfs gedaald. Dat betekent dat de krapte op de arbeidsmarkt voortduurt, met aanhoudende loondruk waardoor de inflatie mogelijk minder snel daalt dan de markt hoopt. Dit betekent weer dat de Federal Reserve de rente langer hoog zal moeten houden om de inflatie te beteugelen, waardoor de dollar sterker werd. Rabobank verwacht dat de euro in de komende drie maanden richting 1,06 zal gaan ten opzichte van de dollar. Analisten van MUFG betwijfelen echter of de dollarsterkte doorzet, omdat de onderliggende trend in de banengroei nog altijd op een vertraging wijst. Wel gaat dit zo langzaam dat de Fed er niet gerust op is dat de krappe arbeidsmarkt de inflatie niet kan blijven opdrijven. Een rol in de dollarsterkte speelde mogelijk ook de perikelen rond een Chinese weerballon boven de Verenigde Staten, die mogelijk voor spionagedoeleinden zou zijn gebruikt, waarop de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken zijn bezoek aan China annuleerde. Dit zal weer zijn weerslag hebben op de discussie over de technologie die westerse bedrijven wel of niet aan China zouden moeten leveren, denkt Mevissen. De macro-economische agenda is deze week relatief leeg. De Europese detailhandelsverkopen en Duitse fabrieksorders staan maandag op de rol. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.