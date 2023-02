AEX doet flinke stap terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,4 procent tot 752,86 punten. "Na de veel beter dan verwachte Amerikaanse arbeidsmarktcijfers van afgelopen vrijdag is de vrees dat de Federal Reserve de beleidsrente verder zal verhogen of langer hoog zal houden, sterk gestegen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Er kwamen vorige maand 517.000 nieuwe banen bij in de VS, zo bleek vrijdag, veel meer dan de verwachte 188.000. Het aantal van de vorige twee maanden werd bovendien met 71.000 opwaarts bijgesteld. De werkloosheid daalde van 3,5 naar 3,4 procent, het laagste niveau sinds 1969. Analisten rekenden op een stijging naar 3,6 procent, zo merkte ING op. "De meer dan 100.000 werknemers die recent zijn ontslagen bij grote Amerikaanse bedrijven hebben blijkbaar snel een nieuwe baan gevonden", aldus Wiersma. "En ook nu nog staan er 11 miljoen vacatures open in de VS." "De aanhoudend krappe arbeidsmarkt is goed nieuws voor Amerikaanse consumenten, goed voor tweederde van de economie, maar voedt ook de angst bij beleggers dat de looninflatie hoog zal blijven en de Fed daarom mogelijk langer en dieper op de rem zal trappen." "Het sterke banencijfer van vrijdag, is een indicatie dat de Fed meer werk moet verzetten op het gebied van de rentes en dat zet de mondiale beurzen onder druk", aldus analist Victoria Scholar van Interactive Investor. Volgens SEB zijn de economische ramingen van de Fed en de ECB die in maart worden afgegeven, beslissend voor de vraag of de rentes in de eerste jaarhelft daadwerkelijk zullen pieken. Het muntpaar euro/dollar koerste vanochtend rond een niveau van 1,0764. De olieprijzen daalden licht tot 73,30 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen noteerden de defensieve waarden KPN en Ahold Delhaize 0,5 tot 0,8 procent hoger. De halfgeleiders ASML, ASMI en Besi gaven daarentegen 2,5 tot 3,5 procent prijs. Kepler Cheuvreux is echter te spreken over de Nederlandse halfgeleideraandelen en plakte een koopadvies op ASMI en Besi, terwijl ASML een Houden advies kreeg, omdat dit aandeel na een flinke rally inmiddels wel correct is gewaardeerd. Staalconcern ArcelorMittal daalde met 3,0 procent. In de AMX won Aalberts 2,4 procent, na een positief rapport van ABN AMRO Oddo. Daarin zette de bank het aandeel op de kooplijst, met een Outperform advies en een koersdoel van 59,00 euro, nu een recessie steeds onwaarschijnlijker wordt. Just Eat Takeaway daalde 3,7 procent. In de AScX daalde CM.com 3,8 procent. Wereldhave won juist 1,8 procent. Bron: ABM Financial News

