ASMI en Besi koopkandidaten Kepler

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux is weer begonnen met het volgen van de Nederlandse halfgeleideraandelen, wat resulteerde in een koopadvies voor ASM International en BE Semiconductor Industries en een Houden advies voor ASML. Op basis van historisch data verwachten de analisten van Kepler dat in de zomer een nieuwe driejarige opwaartse cyclus voor de halfgeleidersector start. En in aanloop hiernaartoe hebben de aandelen al goed gepresteerd, aldus Kepler, dat ASMI de sectorfavoriet vindt. Voor de markt als geheel rekent Kepler op een omzetgroei van 5 procent per jaar tussen 2022 en 2025. Maar de Nederlandse halfgeleiderspecialisten zullen het een stuk beter doen, voorzien de analisten. Voor ASML rekenen zij op een groei van 17 procent, voor ASMI van 12 procent en voor Besi van 10 procent. Het koersdoel voor ASMI is 370 euro. Kepler merkt daarbij op dat de analistenverwachtingen voor ASMI aan het begin van het jaar al vier jaar lang op rij te laag zijn. En dat zal volgens de bank dit jaar ook weer het geval zijn. De EBIT-taxaties van Kepler liggen voor de komende twee jaar 7 tot 14 procent boven de consensus. Voor Besi houdt Kepler nog wel rekening met twee "lelijke" kwartalen, maar in de tweede helft van dit jaar komt er een herstel, denken de analisten, te danken aan de vraag naar hybrid bonding. Voor 2023 rekent Kepler op een omzet voor Besi van 400 miljoen euro. Het koersdoel luidt 80,00 euro. Het koersdoel voor ASML is 660,00 euro. Na een koersstijging van 50 procent sinds oktober 2022, is het aandeel volgens de bank inmiddels correct gewaardeerd. Bron: ABM Financial News

