ING verlaagt koersdoel JDE Peet's, handhaaft koopadvies

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor JDE Peet's verlaagd van 46,47 naar 37,23 euro, maar handhaaft het koopadvies. ING verlaagde het koersdoel na de beleggersdag van JDE. Hoewel de koffiespecialist mikt op een lage enkelcijferige groei van de aangepaste EBIT in 2023, zijn analisten van de bank van mening dat JDE met 620 miljoen euro straks enorm veel cash op de balans heeft staan. ING denkt dat een deel daarvan wordt uitgekeerd aan aandeelhouders, als het bedrijf zijn doelstelling van een schuldratio van 2,5 haalt. Voor 2024 ziet ING zelfs een overschot van 780 miljoen euro. Een aanjager van de koers kan volgens ING een speciaaldividend zijn, waar de markt vooralsnog niet op rekent. Het aandeel JDE steeg maandagochtend met 0,3 procent tot 27,80 euro. Bron: ABM Financial News

