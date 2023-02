Newmont wil mijnbouwer Newcrest overnemen in miljardendeal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Newmont heeft een bod gedaan op de Australische mijnbouwer Newcrest van circa 17 miljard dollar. Dit werd maandag bekendgemaakt. Het Amerikaanse Newmont, één van de grootste goudproducenten ter wereld, deed een niet-bindend bod op Newcrest, de grootste beursgenoteerde goudproducent van Australië. Newmont betaalt 0,380 aandeel Newmont voor ieder aandeel Newcrest. Het bod volgt op een eerder voorstel om het Australische bedrijf over te nemen voor 0,363 aandeel Newmont. Dit voorstel werd door Newcrest verworpen, omdat het bod niet hoog genoeg zou zijn. Op maandag liet Newcrest weten dat het laatste voorstel wordt beoordeeld. Bron: ABM Financial News

