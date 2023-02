AEX start handelsweek naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een rode opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van krap een procent.

Vrijdag koerste de AEX ondanks de vrijgave van een sterk Amerikaans banenrapport 0,7 procent hoger naar 763,86 punten, ofwel de hoogste stand in ongeveer een jaar tijd. De rentevrees werd door het sterke banenrapport wel weer aangewakkerd.

Er bleken in januari maar liefst 517.000 banen te zijn bijgekomen in de Verenigde Staten. Dat was veel meer dan de 187.000 waarop de markt rekende. De werkloosheid liep daardoor terug naar 3,4 procent, in plaats van een stijging naar 3,6 procent, zoals analisten hadden verwacht.

De enorme groei van het aantal banen in de Verenigde Staten in januari was breed gedragen en in combinatie met een dalende loongroei is het banenrapport voor de Federal Reserve een bevestiging dat bij de volgende beleidsvergadering een renteverhoging met 25 basispunten kan worden doorgevoerd, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

Marktkenners wezen erop dat beleggers de laatste weken juist voorsorteerden op een groeivertraging, die zou moeten leiden tot een pauze in het aantal renteverhogingen. Beleggers kochten onder meer techaandelen en verkochten staatsobligaties.

"Beleggers vrezen nu [vrijdag] dat de Fed wellicht toch een agressiever monetair beleid kan gaan voeren, gezien de kracht van de arbeidsmarkt en de inflatiedoelstelling van de centrale bank", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De techgiganten Alphabet en Amazon sloten vrijdag respectievelijk 3,3 procent en 8,5 procent lager na het openen van de boeken donderdagavond. Apple, ’s werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, eindigde na een lagere start toch 2,5 procent in het groen.

De breed samengestelde S&P 500 index sloot vrijdag 1,0 procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq 1,6 procent prijs gaf. Donderdag won de Nasdaq juist nog 3,25 procent, na al een stijging van 2,0 procent op woensdag.

Bij een settlement van 73,39 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdagavond in New York 3,3 procent goedkoper, ondanks het veel sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport. Een robuuste Amerikaanse economie kan de vraag naar olie aanjagen. Op weekbasis daalde WTI zelfs meer dan 7,5 procent.

Volgens olie-analist Peter Cardillo van Spartan Capital nadert de olieprijs nu een kritisch technisch steunniveau van 70 dollar.

De daling op Wall Street liet vanochtend zijn sporen na in Azië, waar de Hang Seng index in Hongkong de grootste daler is met ruim twee procent. Seoel en Shanghai verliezen ongeveer een procent, terwijl de Nikkei index de uitzondering is met een winst van ongeveer een half procent.

De agenda is vandaag nog leeg, terwijl later deze week de aandacht vooral zal uitgaan naar bedrijfscijfers.

Bedrijfsnieuws

Verschillende directieleden van DGB hebben hun belang in het bedrijf vergroot door aandelen DGB te kopen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 1,0 procent op 4.136,48 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 33.926,01 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 12.006,95 punten. Op weekbasis stegen de S&P 500 en Nasdaq wel, maar verloor de Dow licht terrein.