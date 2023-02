'ING blijft koopwaardig ondanks hogere kosten' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel ING kwam onder druk te staan na publicatie van de laatste kwartaalcijfers, omdat daarbij een behoudende verwachting voor de kosten werd afgegeven én nieuws over een aandeleninkoop uitbleef. Dit stelt Jefferies maandag in een rapport. Maar de analisten denken nog altijd dat ING zal verrassen met hogere rentebaten en meevallende probleemleningen. De analisten voorzien dat de consensusverwachtingen voor de inkomsten en kosten in 2023 iets omlaag zullen worden bijgesteld, maar blijven van mening dat de risico's voor de winst per aandeel aan de bovenkant blijven liggen. Jefferies verwacht in de komende drie jaar een nettowinst die 4 tot 10 procent boven de consensusverwachting ligt, dankzij hogere rentebaten en lage voorzieningen in 2023. De analisten blijven nog steeds rekenen op een kapitaalteruggave van meer dan 40 procent in deze drie jaar, met een aandeleninkoop die in mei van dit jaar van start gaat. Jefferies houdt vast aan het koopadvies met een koersdoel van 16,60 euro. Dat biedt een opwaarts potentieel van 32 procent. Het aandeel ING sloot vrijdag op 12,60 euro, nadat het voorafgaande aan de cijfers nog piekte op ruim 13 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.