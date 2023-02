Directie DGB Group vergroot belang in eigen bedrijf Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DGB Group herbebossingsproject Bulindi Chimpanzee ?& Community Project

(ABM FN-Dow Jones) Verschillende directieleden van DGB hebben hun belang in het bedrijf vergroot door aandelen DGB te kopen. Dit maakte DGB maandagochtend bekend. "De aankoop van niet-beursgenoteerde aandelen weerspiegelt het vertrouwen van de directie in het sterke groeipotentieel van DGB en hun toewijding om het toekomstige succes en de doelstelling van het bedrijf te ondersteunen", aldus DGB. De aankopen van niet-beursgenoteerde aandelen dragen direct bij aan de financiering van de projectenpijplijn van DGB. CEO Selwyn Duijvestijn heeft nu een belang van 4,65 procent in het bedrijf, waarvan 4,21 procent potentieel, terwijl operationeel directeur Thomas Donia een belang heeft van 4,47 procent. Financieel directeur Niels van Houdt heeft een belang van 0,37 procent. Andere medewerkers hebben ook aandelen en opties in het bedrijf, aldus DGB. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.