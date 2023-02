Cijferseizoen gaat volgende week verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers krijgen volgende week weer een flinke reeks bedrijfscijfers voorgeschoteld, waarbij het zwaartepunt ligt in de tweede helft van de week. Pas op woensdag komen de eerste bedrijven in Nederland met resultaten, waaronder ABN AMRO en Marel. Meer aandacht zal er zijn voor de AEX-aandelen AkzoNobel en Adyen, die eveneens de boeken openen over het vierde kwartaal. Cijfers van het Duitse Siemens staan ook voor woensdag gepland, net als die van TotalEnergies. Op donderdag wordt het druk in Amsterdam met resultaten van Aegon, ArcelorMittal en Unibail-Rodamco-Westfield. Ook geven Wereldhave en FlowTraders inzicht in de ontwikkelingen in het vierde kwartaal. Aandeelhouders van Just Eat Takeaway zullen uitkijken naar de resultaten van Delivery Hero. Aperam en NX Filtration sluiten in Amsterdam de week af met kwartaalcijfers. Op Wall Street komen ook enkele zwaargewichten met cijfers, waaronder Disney en Uber op woensdag. Op donderdag volgen Lyft en PayPal. In Brussel blijft het nog redelijk rustig. De door Euronav aangevraagde spoedarbitrage na het annuleren van de fusie door Frontline, zal op dinsdag een uitspraak opleveren. En op dinsdag opent Lotus Bakeries de boeken. Aan het einde van de week komen Barco, Sequana Medical, Montea en Orange Belgium nog met cijfers, en dus Aperam. Macro-economisch Op macro-economisch vlak krijgen beleggers maandag cijfers over de Europese detailhandelsverkopen en de Amerikaanse industriële productie. Op dinsdag komt de Reserve Bank of Australia met een rentebesluit. De markt verwacht dat de centrale bank de rentes opnieuw met 25 basispunten zal verhogen. Op donderdag zijn er ook Nederlandse inflatiecijfers, terwijl vrijdag Britse groeicijfers op de rol staan, naast het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Bron: ABM Financial News

