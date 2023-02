Musk niet verantwoordelijk voor beleggersverlies 'funding secured' tweet

(ABM FN) Een rechtbank in San Francisco heeft geoordeeld dat Elon Musk niet verantwoordelijk is voor de verliezen die beleggers mogelijk hebben geleden nadat Musk zei te overwegen Tesla van de beurs te halen en dat hij daarvoor de financiering ook rond had. Dit bleek vrijdag.

De jury oordeelde unaniem dat Musk geen verantwoordelijkheid draagt.

Beleggers die menen door de actie van Musk gedupeerd te zijn, startten een zaak tegen de topman van Tesla, die in de zomer van 2018 op Twitter meldde dat hij overwoog om Tesla van de beurs te halen tegen een prijs van 420 dollar per aandeel, toen fors boven de beurswaardering van de fabrikant, en dat de 'funding secured' was. Uiteindelijk kwam het nooit tot een bod, en de koers van Tesla, die was opgelopen na de tweets van Musk, viel weer terug naar het oude niveau.

Op Twitter, tegenwoordig eigendom van Musk, liet hij vrijdagavond weten blij te zijn met de uitspraak en "de wijsheid" van de jury. In aanloop naar de uitspraak zei Musk tegen de jury dat hij louter heeft geprobeerd zijn aandeelhouders op de hoogte te houden van wat er speelde en dat iedereen over dezelfde informatie zou beschikken.

Onduidelijk was of Musk in 2018 inderdaad de financiering voor een bod op Tesla op orde had. Hijzelf zei dat hij voldoende overtuigd was dat het Saoedische staatsfonds hem zou helpen bij de financiering en dat hij ook andere mogelijkheden had, zoals zijn belang in SpaceX, om over voldoende middelen te beschikken.

De gedupeerden bestuderen nu de uitspraak en kunnen mogelijk nog nieuwe stappen tegen Musk ondernemen.