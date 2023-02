Tech helpt AEX steviger in het zadel

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen. Bij een slot van 763,86 punten op vrijdag, steeg de AEX op weekbasis 1,8 procent. Vorige week vrijdag steeg de index ruim anderhalf procent tot 750,67 punten.

"De markten lijken van mening te zijn dat de rentes dichtbij een piek zijn, en ook al is dat nog niet het geval, ze zijn er dichtbij", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die de obligatierentes eerder deze week over de gehele linie zag dalen.

Dat was gunstig voor techaandelen, die zich verder konden optrekken aan sterke resultaten van Meta. Daar stond tegenover dat de resultaten van zwaargewichten Amazon, Apple en Alphabet flink tegen vielen.

Apple behaalde een lagere winst en de omzet, als gevolg van productieverstoringen in China, waardoor het minder premium iPhones kon leveren.

"We denken dat we zouden zijn gegroeid met de iPhone zonder de aanbodbeperkingen," zei CEO Tim Cook in een toelichting. "De macro-economische situatie is moeilijker in te schatten, maar het is duidelijk als je naar de cijfers kijkt dat we het kwartaal de wind niet in de zeilen hadden", aldus de Apple-topman.

Na een aanvankelijke negatieve koersreactie, vond Apple vrijdagavond het groen weer.

Alphabet zag in het vierde kwartaal de advertentieinkomsten teruglopen en Amazon schreef vooral zwarte cijfers dankzij Amazon Web Services en dook over heel 2022 zelfs flink in de rode cijfers. Ook social mediabedrijf Snap had het afgelopen kwartaal lastig.

"Vergeet niet dat de drie bedrijven [Amazon, Apple en Alphabet] hun koersen dit jaar al flink hebben zien oplopen. Het lijkt gewoonweg tijd voor beleggers om in aanloop naar het weekend even op adem te komen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Amerikaans banenrapport veel beter dan verwacht

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in januari veel sterker gestegen dan verwacht, bleek afgelopen week uit het toonaangevende banenrapport. Afgelopen maand was sprake van een banengroei van 517.000. De markt had op een stijging van 187.000 banen gerekend.

De werkloosheid kwam in januari uit op 3,4 procent. Dat was in december 3,5 procent. Economen rekenden voor januari op een stijging naar 3,6 procent. Het uurloon steeg afgelopen maand met 0,10 dollar naar 33,03 dollar. Op jaarbasis was dit een stijging van 4,4 procent.

"De groei is zeer opmerkelijk en breed gedragen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Opvallend was onder meer dat de participatiegraad weer oploopt. Dat duidt er op dat er weer mensen toetreden tot de arbeidsmarkt. Ook de loonontwikkeling gaat voor de Fed de goede kant op, aldus de marktkenner.

De arbeidscijfers zijn voor de Federal Reserve een bevestiging dat bij de volgende beleidsvergadering een renteverhoging met 25 basispunten afdoende lijkt, aldus Marey.

Centrale banken verrassen niet

Die verhoging zou gelijk zijn aan de renteverhoging van de Fed afgelopen week, van 25 basispunten. De Europese Centrale Bank en Bank of England verhoogden de rentes elk met 50 basispunten, hetgeen ook was voorzien.

De Fed bevestigde dat de inflatie in de VS inderdaad aan het afkoelen is. Bovendien klonk voorzitter Jerome Powell voorzichtig optimistisch en interpreteerden de markten dat als een bevestiging dat de Amerikaanse rente in de tweede jaarhelft mogelijk weer wordt verlaagd.

De ECB gaf aan dat het voornemens is om de rente ook in maart met 50 basispunten te verhogen. De BoE stelde dat verdere renteverhogingen mogelijk zijn, maar alleen als de inflatie langer hoog dreigt te blijven dan de centrale bank nu verwacht.

"Terwijl de centrale banken in wezen zeggen dat we verder moeten gaan met het verhogen van de rente, zeggen de markten: we geloven jullie niet, en zelfs als jullie opnieuw verhogen, zullen jullie tegen het einde van het jaar opnieuw moeten verlagen", vatte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets de marktreactie samen.

Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, sprak tegenover ABM Financial News zijn verbazing uit over de positieve marktreactie op het rentebesluit van de ECB.

"Het is niet logisch om de Europese aandelenmarkten te zien stijgen, terwijl Christine Lagarde heel duidelijk is geweest dat we meer renteverhogingen gaan zien."

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0835 en daarmee op weekbasis licht lager, nadat de Europese munt voorafgaand aan het rentebesluit van de ECB even de 1,10 dollar aantikte. WTI-olie kostte vrijdag circa 74 dollar en werd daarmee op weekbasis 6,5 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

Tech deed afgelopen week goede zaken. Adyen ging aan kop met een plus van ruim 17,5 procent. ASML, Besi en ASMI wonnen op weekbasis 3 tot 5 procent. Prosus was hekkensluiter met een verlies van 5 procent.

Onder de hoofdaandelen verloor ING afgelopen week bijna 4 procent na het openen van de boeken. Vooral de voorziene kosten dit jaar vallen volgens analisten tegen. Volgens Kepler Cheuvreux moet hierdoor de consensus voor de winst per aandeel voor dit jaar met 2 procent neerwaarts worden bijgesteld. KBC Securities bleek meer te spreken over de cijfers en verhoogde het koersdoel voor ING.

KPN steeg licht op weekbasis na het openen van de boeken. Volgens Jefferies waren de resultaten van KPN conform verwachting, terwijl Degroof Petercam sprak van een solide kwartaal.

Shell presteerde in het afgelopen kwartaal verrassend sterk, vonden analisten. De energiereus maakte bij de kwartaalcijfers een dividendverhoging bekend en zal voor nog eens 4 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel daalde zelfs op weekbasis.

Philips won afgelopen week 6 procent na de bekendmaking van resultaten aan het begin van de week. Analisten beoordeelden de cijfers als beter dan verwacht. Daarnaast kondigde Philips aan nog eens 6.000 banen te gaan schrappen, waarvan 1.100 in Nederland.

In de AMX verloor AMG afgelopen week bijna een procent terrein, ondanks een lithiumdeal met de Finse batterijenmaker FREYR. AMG tekende een intentieverklaring met de Finnen voor de levering van 3.000 tot 5.000 ton lithiumhydroxide per jaar.

Basic-Fit steeg bijna 12 procent op weekbasis en ging daarmee aan kop. ING verhoogde het koersdoel voor de fitnessketen. De significante daling van de energieprijzen, in combinatie met energiebesparingen, een solide aanwas van nieuwe leden en mogelijke prijsverhogingen in de Benelux en Spanje kunnen aanjagers zijn voor het aandeel, zo denkt ING. Het koopadvies werd dan ook gehandhaafd.

Fagron belandde onderaan in de Midkap, met een verlies van ruim 5 procent.

Onder de kleinere aandelen schoot Ebusco afgelopen week ruim 3 procent omhoog. Union des Groupements d'Achats Publics en France heeft de elektrische bussen van Ebusco opgenomen in het aanbod.

Hekkensluiter Sligro verloor na cijfers bijna 9 procent op weekbasis. De nettowinst bedroeg in 2022 39 miljoen euro, tegen een nettowinst van 20 miljoen in 2021. Analisten gingen vooraf uit van 49 miljoen euro winst. Degroof Petercam vond de cijfers tegenvallen, net als ING.

Koploper TomTom steeg juist bijna 9 procent op weekbasis. De navigatiespecialist heeft sterk gepresteerd in het vierde kwartaal met automotive, maar de outlookverhoging voor 2023 is eigenlijk een kleine verlaging, concludeerde ING. Voor 2023 gaat TomTom niet langer uit van omzet van 500 miljoen tot 550 miljoen euro, maar van 540 tot 580 miljoen euro. Daar zit echter een boekhoudkundige meevaller van 40 miljoen euro in. Hiervoor gecorrigeerd, daalde de outlook juist met 5 miljoen euro, aldus ING.