Update: Groen slot voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten, na een sterk banenrapport uit de VS. De AEX won 0,7 procent op 763,86 punten en ook op weekbasis won de index 1,8 procent terrein.

Vooral in de tweede helft van de middag presteerde de hoofdgraadmeter goed. Vanochtend stonden de koersen nog onder druk door de slecht ontvangen kwartaalcijfers van Apple, Amazon en Google-moeder Alphabet. Overigens heeft Apple inmiddels het groen al weer gevonden.

Er kwamen in januari 517.000 banen bij in Amerika. Dat is veel meer dan de 187.000 waarop de markt rekende. En de werkloosheid liep terug naar 3,4 procent, in plaats van een stijging naar 3,6 procent, zoals analisten hadden verwacht.

Hoofdeconoom Jan Hatzius van Goldman Sachs zal niet compleet verrast zijn door de sterke banengroei. Hatzius wees in aanloop naar het banenrapport namelijk op de al maar dalende wekelijkse werkloosheidsaanvragen, evenals op een nog altijd grote vraag naar arbeidskrachten. Toch was ook de schatting van Hatzius van 300.000 nieuwe banen uiteindelijk nog veel te voorzichtig.

De enorme groei van het aantal banen in de Verenigde Staten in januari is breed gedragen en in combinatie met een dalende loongroei is het banenrapport voor de Federal Reserve een bevestiging dat bij de volgende beleidsvergadering een renteverhoging met 25 basispunten afdoende lijkt, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag aan ABM Financial News.

De dollar won na het rapport aan kracht en de euro/dollar daalde naar 1,0833. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 12 basispunten naar 3,526 procent.

Olie werd een procent goedkoper. WTI daalde tot onder de 75 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Shell met een koerswinst van 2,3 procent. Randstad won 2,2 procent en de halfgeleiderspecialisten Besi en ASMI wonnen 1,7 en 1,5 procent.

Philips en KPN waren de enige hoofdaandelen die meer dan een procent verloren.

In de AMX won PostNL 4,1 procent en CTP 1,6 procent. WDP, SBM Offshore en Inpost daalden echter zo'n 1,5 procent.

TomTom deed in de AScX goede zaken met een koerswinst van 4,6 procent. De navigatiespecialist is in het vierde kwartaal opnieuw in de rode cijfers gedoken, maar het verlies was wel iets minder diep dan gevreesd, en de omzetverwachting voor 2023 werd naar boven bijgesteld. Voor 2023 gaat TomTom niet langer uit van omzet van 500 miljoen tot 550 miljoen euro, maar van 540 tot 580 miljoen euro. Daar zit echter een boekhoudkundige meevaller van 40 miljoen euro in. Hiervoor gecorrigeerd, daalde de outlook juist met 5 miljoen euro, aldus ING.

Met een koersstijging van 6,8 procent deed Vivoryon het nog iets beter dan TomTom. Majorel was de grootste daler met een verlies van 3,7 procent. ForFarmers sloot ook 3 procent lager.

Wall Street

Wall Street noteert vrijdagmiddag kleine plussen van enkele tienden van een procent.

Update: om olieprijs toe te voegen.