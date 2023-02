Futures Wall Street verder in het rood na banenexplosie

(ABM FN) Wall Street gaat een lagere opening tegemoet, na een serie slecht ontvangen kwartaalcijfers van grote techbedrijven donderdagavond en na een heel sterk banenrapport vanmiddag.

Futures op de S&P wijzen op een openingsverlies van 1,1 procent, terwijl de Nasdaq 1,7 procent lager van start lijkt te gaan. Voor het banenrapport noteerden de futures ook al in het rood, maar waren de verliezen kleiner.

Er kwamen in januari 517.000 banen bij. Dat is veel meer dan de 187.000 waarop de markt rekende. En de werkloosheid liep terug naar 3,4 procent, in plaats van een stijging naar 3,6 procent, zoals analisten hadden verwacht.

Hoofdeconoom Jan Hatzius van Goldman Sachs zal niet compleet verrast zijn door de sterke banengroei. Hatzius wees in aanloop naar het banenrapport namelijk op de al maar dalende wekelijkse werkloosheidsaanvragen, evenals op een nog altijd grote vraag naar arbeidskrachten. Toch was ook de schatting van Hatzius van 300.000 nieuwe banen uiteindelijk nog veel te voorzichtig.

De enorme groei van het aantal banen in de Verenigde Staten in januari is breed gedragen en in combinatie met een dalende loongroei is het banenrapport voor de Federal Reserve een bevestiging dat bij de volgende beleidsvergadering een renteverhoging met 25 basispunten afdoende lijkt, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag aan ABM Financial News.

Verder staan er nog twee inkoopmanagersindices op agenda voor vanmiddag.

De euro/dollar handelt op 1,0840 en olie wordt iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Apple, Alphabet en Amazon gaan vanmiddag 2 tot 7 procent lager van start, zo is de verwachting.

De omzet van Apple stond in het afgelopen kwartaal onder druk door productieverstoringen in China, waardoor minder iPhones afgeleverd konden worden. De omzet kwam uit op 117,2 miljard dollar, tegenover 123,9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten rekenden op 121,4 miljard dollar.

Amazon schoot daarnaast flink tekort op het winstvlak, vanwege de "onzekere economie". Het operationele resultaat van de e-commercegigant kwam in het vierde kwartaal uit op 2,7 miljard dollar, tegen 3,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In januari kondigde Amazon nog een grote ontslagronde aan, waarbij ruim 18.000 banen verloren gaan.

Alphabet zag de advertentie-inkomsten bij Google en Youtube in het afgelopen kwartaal onder druk staan en de omzet viel iets lager uit dan verwacht. Ook Alphabet kondigde recent een reorganisatie aan, waarbij 12.000 banen verloren gaan.

Qualcomm opent vermoedelijk meer dan 2 procent lager en Starbucks daalt 2 procent na cijfers.

Ford onthulde een miljardenverlies en ziet bij opening van de handel naar verwachting 7,5 procent aan beurswaarde verdampen.

Slotstanden

De S&P 500 index eindigde donderdag nog 1,5 procent hoger op 4.180 punten, terwijl de Nasdaq zelfs 3,3 procent steeg naar 12.201 punten. De Dow daalde daarentegen fractioneel naar 34.054 punten.