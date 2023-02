Just Eat Takeaway bezorgt boodschappen Spaanse Dia Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway gaat in Spanje boodschappen bezorgen voor Dia. Dit maakte de Amsterdamse thuisbezorgdienst vrijdag bekend zonder financiële details te vermelden. Met de Spaanse keten wordt in eerste instantie een begin gemaakt met een netwerk van circa 50 vestigingen in Madrid, Barcelona, Malaga, Sevilla en Bilbao. In de komende maanden volgen andere Spaanse steden, waarmee in totaal bijna 3 miljoen Spaanse klanten van Just Eat de mogelijkheid krijgen om hun boodschappen van Dia thuis te laten bezorgen. De samenwerking met Dia verloopt via Just Eat Spain dat daarvoor meer dan 1.200 elektrische voertuigen inzet. Bron: ABM Financial News

