Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over januari.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 458,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,6 procent naar 15.411,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,3 procent met een stand van 7.146,70 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.834,13 punten.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx zijn beleggers optimistisch gestemd na het rentebesluit van de Federal Reserve en de toelichting daarop door Fed-voorzitter Jerome Powell. Powell zei dat het pad naar een lagere inflatie nu echt is ingezet.

De industrie van Frankrijk produceerde in december meer dan was voorzien met een stijging van 1,1 procent, terwijl er vooraf was gerekend op een toename van 0,4 procent.

De inkoopmanagersindices in de eurozone lieten een mild beeld zien. In de eurozone als geheel werd weer groei vastgesteld, zij het bescheiden.

De producentenprijzen van de eurozone lieten over december onverwacht een stijging zien van 1,15 procent, terwijl vooraf juist was gerekend op een daling met 0,7 procent op maandbasis.

Vanmiddag volgt dus het banenrapport van de VS over januari met in de prognose een groei van 187.000 banen tegen 223.000 over december. Daarnaast verschijnen er in de VS nog de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren over januari van S&P en ISM.

Olie werd vrijdag iets goedkoper. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 75,77 dollar, terwijl voor een april-future Brent 82,03 dollar werd betaald, een daling van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0934. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0894 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0914 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Sanofi heeft in 2022 de omzet flink zien stijgen, terwijl ook de winst sterk steeg. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Franse farmareus. De koers van het aandeel noteerde 2,8 procent lager.

In Parijs en Frankfurt bleven de meeste koersen van de hoofdaandelen dicht bij de slotnoteringen van donderdag. In Frankrijk was het aandeel Publicis Groupe een uitschieter met een winst van 3,4 procent. De koers van het aandeel Worldline daalde 2,8 procent.

De beurs in Duitsland liet en een plus van 2,4 procent voor de aandelenkoers van Daimler Truck zien. De koers van het aandeel Deutsche Börse daalde 2,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het rood.

De S&P 500 won donderdag 1,5 procent op 4.179,76 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 34.053,94 punten en de Nasdaq sloot 3,3 procent hoger op 12.200,82 punten.