Euro-vuur even uitgedoofd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag boven de 1,09 dollar nadat de munt eerder deze week kans zag ruim boven de 1,10 dollar uit kijken.



"De daling van de euro volgt op een behoorlijke stijging in de afgelopen weken", aldus marktanalist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "De Europese Centrale Bank deed wat er van werd verwacht, klonk in het commentaar hawkish, maar ook weer niet, en de markt zag dat naar ons idee als een moment om winst te nemen. Wij zien de ECB in maart de re te nog een keer met 50 basispunten verhogen en dan een pauze nemen", aldus Boele.



Met het oog op het banenrapport verwacht Boele vanmiddag nog wel enige beweging. "Zeker als het rapport beter is dan verwacht. Daarna verschuift de aandacht van de valutamarkt weer naar lokalere ontwikkelingen. Voor de lange termijn is de richting van de euro naar ons idee nog altijd opwaarts", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag



De Europese Centrale Bank heeft de rente donderdag conform verwachting met 50 basispunten verhoogd en zal dit naar verwachting ook in maart doen, maar zei tegelijkertijd dat het toekomstige rentebesluiten neemt per vergadering en gebaseerd op data.



In de toelichting zei voorzitter Christine Lagarde dat er binnen het uitvoerend bestuur van de ECB "enige twijfel" was met betrekking tot de vroege communicatie over een renteverhoging met 50 punten in maart, maar dat de beleidsmakers het hier "in het algemeen" wel over eens waren.



Lagarde benadrukte dat het voor maart gaat om de "intentie" om de rente te verhogen met 50 basispunten, maar dat dit "geen 100 procent toezegging" is.



Economen van Goldman Sachs verwachten in mei en juni renteverhogingen van elk 25 basispunten. "Dat gezegd hebbende, zorgt een aanpak per vergadering na maart voor onzekerheid over zowel het tempo als de omvang van de verkrapping vanaf het tweede kwartaal", aldus de Amerikaanse bank.



De industrie van Frankrijk produceerde in december meer dan was voorzien met een stijging van 1,1 procent, terwijl er vooraf was gerekend op een toename van 0,4 procent.



De verschillende definitieve metingen van de inkoopmanagersindices in de eurozone, en de belangrijkste lidstaten van de muntunie, lieten een mild beeld zien van de ontwikkelingen daarvan. Van de eurozone als geheel werd weer groei vastgesteld, zij het bescheiden.



Vanmiddag volgt dus het banenrapport van de VS over januari met in de prognose een groei van 187.000 banen tegen 223.000 over december. De werkloosheid loopt naar verwachting op van 3,5 naar 3,6 procent, terwijl voor het gemiddeld uurloon op maandbasis een stijging wordt voorzien van 0,3 procent en op jaarbasis van 4,3 procent.



Daarnaast verschijnen er in de VS nog de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren over januari van S&P en ISM.



De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,0928 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8923 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2247 dollar.

