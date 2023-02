Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ING licht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor ING Groep verhoogd van 16,70 naar 17,00 euro bij handhaving van het Neutraal advies. Analist Jon Peace merkte op dat ING de winstverwachtingen overtrof in het vierde kwartaal, aangejaagd door hogere nettorentebaten en een meevallende bijdrage aan de stroppenpot, maar de outlook voor de opbrengsten in 2023 was "slechts" in lijn met de consensus. De verwachtingen van ING voor de kosten dit jaar vielen zelfs tegen, aldus UBS. Bovendien werd er geen nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aangekondigd, hetgeen op de koersvorming van het aandeel drukte, zo meent Peace. "Maar om eerlijk te zijn, had ING al eerder door laten schemeren dat een nieuw inkoopprogramma eerder zou worden aangekondigd bij de cijfers over het eerste kwartaal", aldus de analist. "Die plannen lijken vooralsnog ongewijzigd." UBS paste de taxaties aan op de outlook van ING, waardoor er ruimte was voor een kleine koersdoelverhoging. Het aandeel ING daalde vrijdagochtend met 2,3 procent tot 12,42 euro. Bron: ABM Financial News

