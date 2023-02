'TomTom verlaagt eigenlijk outlook 2023' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft sterk gepresteerd in het vierde kwartaal met automotive, maar de outlookverhoging voor 2023 is eigenlijk een kleine verlaging. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING vrijdag. Voor 2023 gaat TomTom niet langer uit van omzet van 500 miljoen tot 550 miljoen euro, maar van 540 tot 580 miljoen euro. Daar zit echter een boekhoudkundige meevaller van 40 miljoen euro in. Hiervoor gecorrigeerd, daalde de outlook juist met 5 miljoen euro, aldus de analist. In het afgelopen jaar vielen de brutomarge en de operationele kosten gunstiger uit dan voorzien, aldus Hesselink. Maar de vrije kasstroom viel tegen. Een deel komt pas in 2023 binnen, en dat verklaart de opwaartse bijstelling voor de outlook op dit vlak. Maar als 2022 en 2023 samen worden genomen, is er volgens ING niet veel veranderd. ING heeft een Houden advies op TomTom met een koersdoel van 7,50 euro. Het aandeel wint vrijdag 7,6 procent op 7,47 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.