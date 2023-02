TomTom uitblinker op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,2 procent lager op 756,87 punten, terwijl de Midkap een half procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen wonnen Shell en Prosus ongeveer een half procent. Fintechbedrijf Adyen is de grootste daler met een verlies van ruim twee procent. Donderdag boekte Adyen nog een dubbelcijferige koerswinst. In de daalt OCI ruim twee procent. Just Eat Takeaway wint 1,3 procent. In de AScX straalt TomTom na cijfers met een koersstijging van meer dan negen procent. De navigatiespecialist is in het vierde kwartaal opnieuw in de rode cijfers gedoken, maar het verlies was wel iets minder diep dan gevreesd, en de omzetverwachting voor 2023 werd naar boven bijgesteld. Voor 2023 gaat TomTom niet langer uit van omzet van 500 miljoen tot 550 miljoen euro, maar van 540 tot 580 miljoen euro. ForFarmers en Sligro verlies ongeveer twee procent. Bron: ABM Financial News

