Lucas Bols rondt overname Fluère af

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft de overname van Fluère afgerond. Dit maakte de Amsterdams destillateur vrijdagochtend bekend. Fluère maakt niet-alcoholische dranken, die worden verkocht in meer dan 20 landen, waaronder veel Europese landen en enkele Amerikaanse staten. Lucas Bols betaalde circa 1 miljoen euro voor de overname, exclusief mogelijke aanvullende betalingen als bepaalde omzet- en winstdoelen in de komende drie jaar worden behaald. De integratie van Fluère is in volle gang en Lucas Bols verwacht dat dit proces uiterlijk op 1 april dit jaar wordt afgerond. Bron: ABM Financial News

