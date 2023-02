AEX start voorzichtig na tegenvallende cijfers Amerikaanse techgiganten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet, na groene slotkoersen in New York donderdagavond, maar ook negatief ontvangen rapportages van Apple, Amazon en Alphabet nabeurs.

Optimisme over de rente leidde donderdag nog tot een positief sentiment op de Europese beurzen, en de AEX koerste dankzij de koerswinsten van vooral techaandelen anderhalf procent hoger op 758,61 punten.

Zoals verwacht verhoogden de Federal Reserve woensdag en de Bank of England en de Europese Centrale Bank donderdag de beleidsrente. De Amerikanen met 25 basispunten en de Europeanen met 50 basispunten, waarbij vooral de ECB waarschuwde voor meer verhogingen.

Gelet op de afkoelende inflatie worden strenge uitspraken van centraal bankiers echter momenteel met een flinke korrel zout genomen en beleggers anticiperen zelfs al op renteverlagingen later dit jaar, door bijvoorbeeld rentegevoelige technologie aandelen te kopen en staatsobligaties te verkopen.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING was het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag zelfs het startschot van een "ouderwetse rally", deels gedreven door beleggers die hun shortposities sloten, waarbij het geld vooral richting rentegevoelige Nasdaq-aandelen ging.

Woensdag won techbeurs Nasdaq al 2,0 procent, en donderdag kwam daar nog eens 3,25 procent bovenop. De Dow sloot donderdag wel nipt in het rood.

Technologie kreeg donderdag ook een duw in de rug door een verrassend sterke outlook woensdag nabeurs van Meta Platforms, die donderdag werd beloond met een koersstijging van maar liefst 23 procent.

Dankzij de euforische marktreactie op de cijfers van het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, groeide het vertrouwen in de cijferrapportages van ’s werelds grootste techbedrijven Apple, Alphabet en Amazon.

Dit optimisme bleek donderdag nabeurs echter onterecht. Apple noteerde in de elektronische handel nabeurs drie procent lager, terwijl Alphabet en Amazon ongeveer vijf procent prijs gaven.

De omzet van Apple stond in het afgelopen kwartaal onder druk door productievertoringen in China, waardoor minder iPhones afgeleverd konden worden. De omzet kwam uit op 117,2 miljard dollar, tegenover 123,9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten rekenden op 121,4 miljard dollar.

Amazon schoot daarnaast flink tekort op het winstvlak, vanwege de "onzekere economie". Het operationele resultaat van de e-commerce gigant kwam in het vierde kwartaal uit op 2,7 miljard dollar, tegen 3,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In januari kondigde Amazon nog een grote ontslagronde aan, waarbij ruim 18.000 banen verloren gaan.

Alphabet zag de advertentie-inkomsten bij Google en Youtube in het afgelopen kwartaal onder druk staan en de omzet viel iets lager uit dan verwacht. Ook Alphabet kondigde recent een reorganisatie aan, waarbij 12.000 banen verloren gaan.

Ook cijfers van Qualcomm en en automaker Ford, dat een miljardenverlies rapporteerde, kregen nabeurs een negatief onthaal.

In Azië is er vanochtend sprake van een verdeeld beeld op de aandelenmarkten. De Chinese beurzen noteren flink in het rood, terwijl Sydney, Tokio en Seoel wel voorzichtig de weg omhoog weten te vinden.

De Amerikaanse olie-future gaf daarnaast donderdagavond 0,7 procent prijs op 75,88 dollar per vat.

Vanmiddag gaat alle aandacht uit naar de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport in januari.

Bedrijfsnieuws

TomTom is in het vierde kwartaal opnieuw in de rode cijfers gedoken, maar het verlies is wel iets minder diep dan gevreesd, en de omzetverwachting voor 2023 werd naar boven bijgesteld. Voor 2023 gaat TomTom niet langer uit van omzet van 500 miljoen tot 550 miljoen euro, maar van 540 tot 580 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won 1,5 procent op 4.179,76 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 34.053,94 punten en de Nasdaq sloot 3,3 procent hoger op 12.200,82 punten.