Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport dat vanmiddag verschijnt.

Economen rekenen op een banengroei van 187.000 in januari, bij een werkloosheid van 3,6 procent. In december kwam de werkloosheid uit op 3,5 procent.

Verder kunnen de markten reageren op de resultaten van Amazon, Apple en Alphabet. Die vielen donderdag nabeurs flink tegen.

Apple behaalde een lagere winst en omzet, als gevolg van productieverstoringen in China, waardoor het minder premium iPhones kon leveren.

"We denken dat we zouden zijn gegroeid met de iPhone zonder de aanbodbeperkingen," zei CEO Tim Cook in een toelichting. "De macro-economische situatie is moeilijker in te schatten, maar het is duidelijk als je naar de cijfers kijkt dat we het kwartaal de wind niet in de zeilen hadden", aldus de Apple-topman.

Alphabet zag in het vierde kwartaal de advertentieinkomsten teruglopen en Amazon schreef vooral zwarte cijfers dankzij Amazon Web Services maar dook over heel 2022 flink in de rode cijfers.

IG voorziet een openingsverlies van 24 punten voor de Duitse DAX en een min van 20 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 3 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag in het groen geëindigd, onder aanvoering van techaandelen. Positieve resultaten van Meta en chipmaker AMD die woensdag nabeurs verschenen droegen bij aan het goede beurssentiment.

Donderdag kwamen de Europese Centrale Bank en Bank of England met hun rentebesluiten. Beide verhoogden de rentes met 50 basispunten.

De ECB gaf donderdag aan dat het van plan is om de rente ook in maart met 50 basispunten te verhogen. De BoE stelde dat verdere renteverhogingen mogelijk zijn, maar alleen als de inflatie langer hoog dreigt te blijven dan de centrale bank nu verwacht.

"Terwijl de centrale banken in wezen zeggen dat we verder moeten gaan met het verhogen van de rente, zeggen de markten: we geloven jullie niet, en zelfs als jullie opnieuw verhogen, zullen jullie tegen het einde van het jaar opnieuw moeten verlagen", vatte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets de marktreactie donderdag samen.

Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het vierde kwartaal van 2022 meer winst geboekt dan een jaar eerder, maar ook op kwartaalbasis, terwijl de operationele vrije kasstroom op jaarbasis veel hoger uitviel dan verwacht. Het aandeel daalde in Amsterdam 1,7 procent.

Deutsche Bank heeft in 2022 de winst fors zien stijgen en beloont aandeelhouders hiervoor met een flink hoger dividend. Het aandeel verloor toch 6,5 procent. Sectorgenoot ING, dat ook met cijfers kwam, leverde meer dan 5 procent in.

Infineon heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet zien stijgen en herhaalde de omzetverwachting voor heel dit jaar. Het aandeel won 8 procent. Halfgeleideraandelen deden donderdag sowieso goede zaken. ASML steeg 4,5 procent en STMicroelectronics bijna 3 procent.

Roche heeft in 2022 de omzet licht zien toenemen, maar de winst zien dalen. Het aandeel daalde 2 procent aan de Zwitserse beurs.

In Amsterdam viel verder de koerswinst van meer dan 13 procent voor het aandeel Adyen op. In Frankfurt steeg Siemens Healthineers bijna 9 procent en waren de verliezen afgezien van Deutsche Bank beperkt. Thales verloor ruim 3 procent in Parijs.

Euro STOXX 50 4.242,96 (+1,7%)

STOXX Europe 600 459,20 (+1,4%)

DAX 15.509,19 (+2,2%)

CAC 40 7.166,27 (+1,3%)

FTSE 100 7.820,16 (+0,8%)

SMI 11.188,42 (-0,1%)

AEX 758,61 (+1,5%)

BEL 20 3.912,08 (+1,5%)

FTSE MIB 27.100,62 (+1,5%)

IBEX 35 9.229,70 (+1,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een vlakke opening tegemoet, waarbij beleggers kunnen reageren op de kwartaalcijfers van techzwaargewichten Apple, Amazon en Alphabet die donderdag nabeurs verschenen en allen teleurstelden.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend hoger geëindigd, met alleen een bescheiden verlies voor de Dow.

Woensdag sloten de aandelenbeurzen op Wall Street al in de plus na het rentebesluit van de Federal Reserve en met name het commentaar van voorzitter Jerome Powell.

Volgens valutaspecialisten van Monex Europe was Powell voorzichtig optimistisch en bevestigde dit de marktverwachting "dat renteverlagingen voor de tweede helft van het jaar vast op tafel liggen."

ING gaat ervan uit dat de beleidsrente in mei zal pieken, om vervolgens in de tweede helft van dit jaar inderdaad te worden verlaagd. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 3,409 procent en de tweejarige variant op 4,112 procent.

Techaandelen profiteerden van de dalende rentes en sterke resultaten van Meta.

Nigel Green van deVere Group ziet een duidelijke opleving, nadat groeiaandelen in 2022 nog werden gedumpt.

"Ten eerste zijn de waarderingen van tech- en andere groeiaandelen momenteel laag, na de eerdere rotatie naar waardeaandelen. En ten tweede heeft de inflatie blijkbaar gepiekt en zullen de rentetarieven stabiliseren, wat een belangrijk obstakel voor tech-aandelen wegneemt."

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de wekelijkse nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week licht zijn gedaald, met 3.000 tot 183.000. Er was een toename tot 195.000 voorspeld door economen.

De Amerikaanse fabrieksorders stegen op maandbasis met 1,8 procent in december, waar een toename met 2,0 procent was voorspeld.

WTI-olie werd ruim een half procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Meta Platforms stegen donderdag ruim 23 procent. De inkomsten waren afgelopen kwartaal sterker dan verwacht, en ook de vooruitblik was iets boven verwachtingen. Bovendien kondigde het bedrijf van oprichter Mark Zuckerberg een aandeleninkoop van 40 miljard dollar aan.

Harley-Davidson won bijna 11 procent, nadat de fabrikant van motorfietsen solide kwartaalcijfers rapporteerde, dankzij een goede vraag.

Eli Lilly boekte een hoger dan verwachte winst en omzet. Het aandeel verloor toch ruim 3,5 procent, volgens analisten omdat de verkopen van een nieuwe diabetesbehandeling tegenvielen. Merck boekte een kleine omzetgroei in het afgelopen kwartaal en daalde ruim 3 procent.

Honeywell steeg licht hoewel de omzetgroei tegenviel.

Bed Bath & Beyond won donderdag ruim 18 procent, hoewel het bedrijf een rentebetaling op obligaties moest verzaken.

Tenax Therapeutics kreeg een patent toegewezen, waarop het aandeel bijna 31 procent steeg.

Disney en 3M hebben beide te maken met activistische beleggers die veranderingen willen bij de bedrijven. Trian Fund Management wil dat mede-oprichter Nelson Peltz bestuurder wordt bij Disney, iets dat Disney zelf verwerpt. 3M ontving een brief van investeerder Flossbach dat zijn zorgen uitte over het leiderschap van het bedrijf.

Disney steeg donderdag 3,5 procent, 3M zelfs bijna 4 procent.

S&P 500 index 4.179,76 (+1,5%)

Dow Jones index 34.053,94 (-0,1%)

Nasdaq Composite 12.200,82 (+3,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend overwegend lager.

Nikkei 225 27.494,80 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.247,89 (-1,2%)

Hang Seng 21.566,39 (-1,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0890. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0914.

USD/JPY Yen 128,62

EUR/USD Euro 1,0890

EUR/JPY Yen 140,09

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex diensten def. - Januari (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Januari (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Januari (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex diensten - Januari (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Januari def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Januari def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Januari def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Januari def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Januari vlpg (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Januari (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Januari def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Sanofi - Cijfers vierde kwartaal (Fra)