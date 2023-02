Lagere resultaten GoPro Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) GoPro heeft in het vierde kwartaal van 2022 lagere resultaten behaald en wist maar net in de zwarte cijfers te blijven. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse producent van actiecamera's. Volgens CEO Nicholas Woodman was zijn bedrijf winstgevend "in een zeer uitdagende macro-economische omgeving." De aangepaste EBITDA kwam afgelopen jaar uit op 95 miljoen dollar, oftewel 9 procent van de omzet. Onder de streep bleef een nettowinst over van 29 miljoen dollar in 2022. In het vierde kwartaal behaalde GoPro een nettowinst van 3 miljoen dollar, van 53 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalde in lijn met de eigen verwachting met 18 procent op jaarbasis tot 321 miljoen dollar in het vierde kwartaal. De omzet uit abonnementsdiensten steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis met 30 procent tot 22 miljoen dollar. De omzet online bleef stabiel op 128 miljoen dollar en omvatte 40 procent van de totale omzet, aldus GoPro. In de nabeurshandel noteert het aandeel ruim 3 procent lager. Bron: ABM Financial News

