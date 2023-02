Starbucks krimpt in China

(ABM FN-Dow Jones) Starbucks heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald, maar in China was sprake van een stevige krimp. Dit meldde de Amerikaanse koffieketen donderdag nabeurs.



Interim-CEO Howard Schultz sprak van sterke resultaten, "ondanks de moeilijke wereldwijde consumenten- en inflatieomgeving, een zwak kwartaal voor de detailhandel in het algemeen en de ongekende, Covid-gerelateerde tegenwind in China."



De nettowinst steeg in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar van 816 miljoen naar 855 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel van 0,75 dollar was wel onder de verwachting van 0,77 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden.



De omzet steeg op jaarbasis 8 procent naar 8,71 miljard dollar, waar de markt rekende op 8,79 miljard dollar. Er was sprake van een negatief valuta-effect van 3 procent.



De vergelijkbare winkelverkopen stegen met 5 procent wereldwijd. De vergelijkbare groei van 10 procent in thuismarkt Amerika was beter dan verwacht.



In China was sprake van een krimp van 29 procent. Starbucks houdt nauwlettend in de gaten hoe het land zich herstelt van de coronapandemie. Het bedrijf verwacht dat China uiteindelijk de grootste markt van Starbucks zal worden.



In de nabeurshandel op Wall Street daalde het aandeel ruim een procent.

Bron: ABM Financial News