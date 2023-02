Miljardenverlies Ford Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ford Motor heeft in het vierde kwartaal onder de verwachting gepresteerd en behaalde over heel 2022 een verlies van 2 miljard dollar. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse autofabrikant. "We hadden het vorig jaar veel beter moeten doen," zei CEO Jim Farley. "Dat gaan we corrigeren met betere uitvoering en prestaties." De winst voor belastingen, gecorrigeerd voor eenmalige posten, bedroeg over 2022 10,4 miljard dollar, waar het bedrijf zelf rekende op een aangepast resultaat aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 11,5 miljard tot 12,5 miljard dollar. Ford boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 1,3 miljoen dollar, een daling van liefst 89 procent ten opzichte van de winst van 12,3 miljard dollar die een jaar eerder nog werd behaald. Toen kon Ford profiteren van eenmalige items, waaronder de investering in startup Rivian. De aangepaste winst kwam uit op 0,51 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 0,62 dollar. De omzet verbeterde op jaarbasis met 17 procent naar 44 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 41,4 miljard dollar. Over heel 2022 behaalde Ford een omzet van ruim 158 miljard dollar. Outlook Ford verwacht over 2023 een aangepast resultaat te behalen van 9 miljard tot 11 miljard dollar. Het aandeel Ford noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 6 procent lager. Bron: ABM Financial News

