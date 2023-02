Update: Apple verkoopt minder iPhones

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft het afgelopen kwartaal een lagere winst en omzet behaald, als gevolg van productieverstoringen in China, waardoor het minder premium iPhones kon leveren. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de techreus.

"We denken dat we zouden zijn gegroeid met de iPhone zonder de aanbodbeperkingen," zei CEO Tim Cook in een toelichting.

"De macro-economische situatie is moeilijker in te schatten, maar het is duidelijk als je naar de cijfers kijkt dat we het kwartaal de wind niet in de zeilen hadden."

De nettowinst kwam in het eerste kwartaal van het lopende kwartaal uit op 30 miljard dollar, op jaarbasis een daling van 13 procent, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 31 miljard dollar. Per aandeel was de winst 1,88 dollar.

De omzet kwam uit op 117,2 miljard dollar, tegenover 123,9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Hier rekenden analisten op 121,4 miljard dollar.

Meer dan de helft van de omzet kwam wel uit de verkoop van iPhones, die de markt vooraf inschatte op 67,8 miljard dollar in het eerste kwartaal en die in werkelijkheid uitkwam op 65,8 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 71,6 miljard dollar.

Apple waarschuwde in november al dat leveringen van de iPhone 14 Pro en Pro Max onder druk stonden vanwege coronabeperkingen bij zijn Foxconn-faciliteit in China.

De verkoop van iPad steeg in het eerste kwartaal van 7,2 miljard naar 9,4 miljard dollar, waar de markt rekende op 7,8 miljard dollar.

De opbrengsten uit Mac-computers kwamen uit op 7,7 miljard dollar, van 10,9 miljard dollar een jaar geleden en ruim onder de verwachting van 9,4 miljard dollar.

Bij wearables, home en accessoires daalden de opbrengsten van 14,7 miljard naar circa 13,5 miljard dollar, waar analisten uitgingen van 15,3 miljard dollar. De omzet uit diensten verbeterde van 19,5 miljard naar 20,8 miljard dollar. Hier rekende de markt op 20,4 miljard dollar.

In de nabeurshandel daalt het aandeel donderdag bijna 4 procent.

Update: om juiste quote Cook weer te geven en actuele koersontwikkeling.