Alphabet ziet advertentieinkomsten teruglopen

(ABM FN-Dow Jones) Alphabet heeft in het vierde kwartaal van 2022 onder de verwachting gepresteerd, waarbij de advertentieinkomsten bij Google en YouTube daalden. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van het moederbedrijf van Google.

"We zijn op een belangrijke reis om onze kostenstructuur op een duurzame manier te re-engineeren en om financieel duurzame, levendige, groeiende bedrijven in heel Alphabet te bouwen", zei EO Sundar Pichai in een toelichting.

Alphabet kondigde recent al een reorganisatie aan, waarbij 12.000 banen verloren gaan.

In het vierde kwartaal werd een omzet behaald van 76,05 miljard dollar, van 75,3 miljard dollar in dezelfde periode in 2021. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden voor het vierde kwartaal op een omzet van 76,2 miljard dollar.

De omzet minus de kosten voor het aantrekken van klikverkeer op het internet kwam in het afgelopen kwartaal uit op 63,12 miljard dollar, van 61,9 miljard dollar een jaar eerder en waar de markt 63,2 miljard dollar voorspelde.

De opbrengsten van zoekmachine Google daalden van 61,2 miljard naar 59 miljard dollar, waar werd gerekend op 60,44 miljard dollar. Bij videoplatform Youtube daalden de advertentie-inkomsten van 8,63 miljard tot 7,96 miljard dollar.

Het cloudbedrijf van Google zag de omzet wel stijgen, van 5,54 miljard naar 7,32 miljard dollar.



De nettowinst van Alphabet was 13,62 miljard dollar in het vierde kwartaal, of 1,05 per aandeel. De winst per aandeel kwam in het vierde kwartaal van 2021 nog uit op 1,53 dollar. De markt rekende op 1,18 dollar.

In de nabeurshandel op Wall Street noteerde Alphabet donderdag zo'n 4 procent in de min.