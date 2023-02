Amazon schiet tekort

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com heeft in het afgelopen kwartaal een veel lagere winst behaald dan verwacht en dook over heel 2022 in de rode cijfers. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse e-commercereus.

"Op korte termijn hebben we te maken met een onzekere economie, maar we blijven zeer optimistisch over de kansen voor Amazon op de lange termijn", zei CEO Andy Jassy in een toelichting.

Het operationele resultaat kwam in het vierde kwartaal uit op 2,7 miljard dollar, van 3,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Dat Amazon zwarte cijfers schreef, was te danken aan Amazon Web Services, waar de operationele winst uitkwam op 5,2 miljard dollar, net geen stabilisering op jaarbasis. De omzet bij deze tak steeg met 20 procent op jaarbasis naar 21,4 miljard dollar.

Bij het segment Noord-Amerika dook Amazon in de rode cijfers, met een operationeel verlies van 0,2 miljard dollar. Internationaal kwam het operationeel verlies uit op 2,2 miljard dollar.

Onder de streep schreef Amazon een winst van 0,3 miljard dollar, tegenover een winst van 14,3 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2021. De markt rekende op een winst van 2 miljard dollar. Een jaar geleden profiteerde Amazon nog van een investering in Rivian.

In de verslagperiode steeg de omzet met 9 procent naar 149,2 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 145,7 miljard dollar. Exclusief een ongunstig valuta-effect van 5 miljard dollar, verbeterde de omzet op jaarbasis met 12 procent.

Voor het vierde kwartaal rekende Amazon zelf op een operationele winst van 0 tot 4,0 miljard dollar en een omzet van 140 tot 148 miljard dollar.

Over heel 2022 kwam er een verlies van 2,7 miljard dollar in de boeken bij een omzet van 514 miljard dollar.

Outlook

Voor het lopende eerste kwartaal rekent Amazon op een operationele winst van 0 tot 4 miljard dollar en een omzet van 121 tot 126 miljard dollar, wat op jaarbasis stijgingen zouden betekenen van 4 tot 8 procent. Daarbij rekent Amazon op een ongunstig valuta-effect van ongeveer 210 basispunten.

De markt rekende op een omzet van 125,1 miljard dollar.

In januari kondigde Amazon een grote ontslagronde aan, waarbij ruim 18.000 banen verloren gaan.



Het aandeel daalde donderdag ruim 6 procent in de nabeurshandel op Wall Street na een winst van ruim 7 procent in de reguliere sessie.