Olieprijs zakt verder terug

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gedaald. Bij een settlement van 75,88 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,7 procent goedkoper.



De bullish factoren aan de vraagzijde "hebben de laatste week wat van hun glans verloren", volgens analisten van Sevens Report Research, doelend op de opwaartse beweging van de olieprijzen aan het begin van het jaar, in reactie op met name de coronaversoepelingen in China.



De olieprijzen stonden donderdag onder druk nadat woensdag bekend werd dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week met ruim 4 miljoen vaten zijn gestegen. Het was de zesde week op rij dat de voorraden toenamen.



"De stijging van de Amerikaanse voorraden woog zwaar op de markt", volgens Stephen Innes van SPI Asset Management.



Olie wist niet aan te haken bij de aandelenmarkten, die positief reageerden op de rentebesluiten van de Federal Reserve, Europese Centrale Bank en Bank of England.



Beleggers blijven inzetten op renteverlagingen tegen het einde van het jaar, in weerwil van de prognoses van de centrale banken, concluderen marktkenners. Bron: ABM Financial News

