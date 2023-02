Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag in het groen geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,4 procent tot 459,20 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 2,2 procent op 15.509,19 punten. De Franse CAC 40 won 1,3 procent bij een stand van 7.166,27 punten. De Britse FTSE sloot 0,8 procent hoger op 7.820,16 punten.

De Europese beurzen begonnen de dag al hoger, nadat de Federal Reserve in zijn rentebesluit woensdagavond duidelijk maakte dat de inflatie in de VS inderdaad aan het afkoelen is. Bovendien klonk voorzitter Jerome Powell voorzichtig optimistisch en interpreteerden de markten dat als een bevestiging dat de Amerikaanse rente in de tweede jaarhelft mogelijk weer wordt verlaagd.

Positieve resultaten van Meta en chipmaker AMD die woensdag nabeurs verschenen droegen donderdagochtend bij aan het goede beurssentiment.

Vanmiddag kwamen de Europese Centrale Bank en Bank of England met hun rentebesluiten. Beide verhoogden de rentes met 50 basispunten.

De ECB gaf donderdag aan dat het van plan is om de rente ook in maart met 50 basispunten te verhogen. De BoE stelde dat verdere renteverhogingen mogelijk zijn, maar alleen als de inflatie langer hoog dreigt te blijven dan de centrale bank nu verwacht.

"Terwijl de centrale banken in wezen zeggen dat we verder moeten gaan met het verhogen van de rente, zeggen de markten: we geloven jullie niet, en zelfs als jullie opnieuw verhogen, zullen jullie tegen het einde van het jaar opnieuw moeten verlagen", vatte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets de marktreactie donderdag samen.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0916. Eerder op de dag tikte de euro even de 1,10 dollar aan. Voor elk Britse pond kregen beleggers 1,1258 dollar. De Europese obligatierentes daalden.

WTI-olie werd een half procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het vierde kwartaal van 2022 meer winst geboekt dan een jaar eerder, maar ook op kwartaalbasis, terwijl de operationele vrije kasstroom op jaarbasis veel hoger uitviel dan verwacht. Het aandeel daalde in Amsterdam 1,7 procent.

Deutsche Bank heeft in 2022 de winst fors zien stijgen en beloont aandeelhouders hiervoor met een flink hoger dividend. Het aandeel verloor toch 6,5 procent. Sectorgenoot ING, dat ook met cijfers kwam, leverde meer dan 5 procent in.

Infineon heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet zien stijgen en herhaalde de omzetverwachting voor heel dit jaar. Het aandeel won 8 procent. Halfgeleideraandelen deden donderdag sowieso goede zaken. ASML steeg 4,5 procent en STMicroelectronics bijna 3 procent.

Roche heeft in 2022 de omzet licht zien toenemen, maar de winst zien dalen. Het aandeel daalde 2 procent aan de Zwitserse beurs.

In Amsterdam viel verder de koerswinst van meer dan 13 procent voor het aandeel Adyen op. In Frankfurt steeg Siemens Healthineers bijna 9 procent en waren de verliezen afgezien van Deutsche Bank beperkt. Thales verloor ruim 3 procent in Parijs.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen overwegend hoger, alleen de Dow Jones index leverde rond een half procent in.