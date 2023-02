Optimisme over rente laat tech stralen in AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger gesloten, na een dag van renteverhogingen en veel Amerikaanse bedrijfsresultaten.

De AEX sloot 1,5 procent hoger op 758,61 punten. De AMX steeg 1,6 procent de Smallcaps werden 1,3 procent meer waard.

Zoals verwacht verhoogden de Federal Reserve, de Bank of England en de Europese Centrale Bank de beleidsrente deze week. De Amerikanen met 25 basispunten en de Europeanen met 50 basispunten.

De ECB kondigde aan meer renteverhogingen te willen doen en dat lijkt ook nog steeds het basisscenario voor de Bank of England, maar de markt leek vooral toch een duivige toon te willen horen.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag de Amerikaanse beurzen woensdagvond omhoogschieten, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell met een toelichting kwam op het rentebesluit. "Powell bevestigde in de persconferentie dat de afname van de inflatie in de VS is ingezet", aldus Wiersma. "Ook maakte hij geen negatieve opmerking over de sterk versoepelde financiële condities in de afgelopen maanden." In december maakte de Fed zich hier volgens ING nog expliciet zorgen over.

Het was volgens Wiersma het startschot voor een "ouderwetse rally" op Wall Street, deels gedreven door beleggers die hun shortposities sloten.

Ook de Europese beurzen vonden de weg omhoog, geholpen door koerswinsten bij techaandelen. Volgens Wiersma profiteerde de techsector van goede kwartaalcijfers van chipmaker AMD. Daarnaast profiteren de aandelen van de flink lagere rentes op de obligatiemarkt.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde, wat een signaal is dat beleggers twijfelen of de Fed wel zo vastberaden is om de inflatie grondig aan te pakken. Men rekent erop dat de centrale bank later dit jaar de rente weer zal verlagen, hoewel de indicaties van de Fed daar zelf niet op wijzen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0916, wegzakkend in de namiddag, nadat eerder het niveau van 10,10 was aangetikt.



De olieprijzen daalden licht tot 76,25 dollar.

Overig economisch nieuws was er over de Amerikaanse fabrieksorders, die zoals verwacht stegen in december, terwijl het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week onverwacht daalde.

Stijgers en dalers

Adyen was de grote uitblinker in de AEX. Het aandeel van het betaalbedrijf, dat tot de internet- en technologiefondsen behoort, steeg 13,1 procent in Amsterdam.

Ook de halfgeleiderfondsen Besi, ASMI en ASML deden het uitstekend en wonnen respectievelijk 6,4 procent, 5,0 procent en 4,5 procent.

Vastgoedfondsen profiteerden ook van de dalende marktrente. Unibail-Rodamco won zelfs bijna 8 procent en ook de kleinere sectorgenoten, zoals NSI en Wereldhaven, boekten 3 tot 4 procent koerswinst.

Kwartaalcijfers van ING werden negatief ontvangen. De bank sloot ruim 5 procent lager. Vooral de kosten die de bank dit jaar voorziet vallen volgens analisten tegen. Volgens Kepler Cheuvreux moet de consensus voor de winst per aandeel voor dit jaar met 2 procent omlaag. KBC Securities bleek meer te spreken over de cijfers en verhoogde het koersdoel. Sectorgenoot ABN AMRO eindigde onderaan bij de Midkap-fondsen met een verlies van 3 procent. Volgende week opent ABN AMRO de boeken.

Ook de kwartaalcijfers van Deutsche Bank resulteerden donderdag in een koersverlies van 6,5 procent.

In de AMX wonnen Basic-Fit en Just Eat Takeaway respectievelijk 7,6 procent en 6,0 procent.

In de AScX waren aandelen die met de energietransitie te maken hebben zoals Ebusco en Fastned, in trek, met winsten van 4,3 en 3,3 procent. CM.com was de sterkste stijger met bijna 7 procent.

Accsys daalde ruim een procent en Sligro Food Group verloor na cijfers zelfs 8,1 procent. De nettowinst van Sligro bedroeg in 2022 39 miljoen euro, tegen een nettowinst van 20 miljoen in 2021. Analisten gingen vooraf evenwel uit van 49 miljoen euro winst. Degroof Petercam vond de cijfers tegenvallen, net als ING.

Tussenstand Wall Street

De S&P500 index stond rond sluitingstijd op het Damrak 1,5 procent, terwijl de Nasdaq zelfs 3 procent steeg.