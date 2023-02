ECB voorziet meer renteverhogingen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de rente donderdag conform verwachting met 50 basispunten verhoogd en zal dit naar verwachting ook in maart doen, maar zegt tegelijkertijd dat het toekomstige rentebesluiten neemt per vergadering en gebaseerd op data.

In haar toelichting zei voorzitter Christine Lagarde dat er binnen het uitvoerend bestuur van de ECB "enige twijfel" was met betrekking tot de vroege communicatie over een renteverhoging met 50 punten in maart, maar dat de beleidsmakers het hier "in het algemeen" wel over eens waren.

Lagarde benadrukte dat het voor maart gaat om de "intentie" om de rente te verhogen met 50 basispunten, maar dat dit "geen 100 procent toezegging" is.



"Ik volg het niet meer", zei econoom Carsten Brzeski van ING in een reactie op Twitter.

"Misschien was het beter geweest om de mededeling van vandaag te beperken tot het persbericht", aldus de econoom die eerder al hamerde op het belang van een duidelijke communicatie vanuit de ECB.

Lagarde zei in haar persconferentie dat aan "de vastberadenheid [van de ECB] om de rente voldoende te verhogen, mag niet worden getwijfeld."

De ECB ambieert een prijsstabiliteit van rond de 2 procent. "Door de rentetarieven op een restrictief peil te houden wordt de vraag getemperd en zal de inflatie na verloop van tijd afnemen", zei de centrale bank donderdag.

Daarmee klinkt de centrale bank enerzijds "gewoon hawkish", volgens analisten van Evercore, maar anderzijds kan hierin ook gelezen worden dat "het debat na maart zou kunnen gaan over het handhaven van de rente op een restrictief niveau in plaats van ze veel (of zelfs helemaal niet) verder te verhogen", aldus de analisten.

Dat laatste lijken de markten te doen. De euro/dollar is donderdag gedaald van bijna 1,10 dollar voorafgaand aan het rentebesluit tot 1,0917 na de toelichting van Lagarde. De Europese aandelenmarkten blijven duidelijk in het groen en de obligatierentes dalen.

Brzeski van ING verwacht dat de ECB de rente tot laat in het voorjaar zal verhogen en dat de rentes ook langer hoog blijven dan de markt momenteel verwacht.

Economen van Goldman Sachs verwachten in mei en juni renteverhogingen van elk 25 basispunten. "Dat gezegd hebbende, zorgt een aanpak per vergadering na maart voor onzekerheid over zowel het tempo als de omvang van de verkrapping vanaf het tweede kwartaal", aldus de Amerikaanse bank.