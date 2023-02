John Heitinga tot einde seizoen hoofdtrainer Ajax Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) John Heitinga zal in elk geval de rest van dit seizoen hoofdtrainer zijn van het eerste elftal van Ajax. Dat is de clubleiding overeengekomen met de 39-jarige Heitinga. Als assistent-trainer is per direct de ervaren trainer Dwight Lodeweges toegevoegd aan de technische staf van Heitinga. "We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste oplossing is", zei algemeen directeur Edwin van der Sar in een toelichting. Heitinga was sinds de zomer van 2021 hoofdtrainer van Jong Ajax en stond afgelopen weekend als interim-trainer van het eerste elftal langs het veld, na het ontslag van hoofdtrainer Alfred Schreuder. Heitinga speelde zeven seizoenen in het eerste elftal van Ajax, en speelde vervolgens bij Atletico Madrid, Everton, Fulham, Hertha BSC en opnieuw Ajax. Sinds 2016 was hij jeugdtrainer bij Ajax. Lodeweges speelde voor Go Ahead Eagles en stond als trainer aan het roer bij Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, FC Groningen en Heerenveen. Ook was hij assistent bij het Nederlands elftal. Bron: ABM Financial News

