ECB verhoogt rente opnieuw met 50 basispunten

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de rente donderdag conform verwachting met 50 basispunten verhoogd. Dit bleek uit het rentebesluit van de ECB. Door de verhoging met 50 basispunten worden de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit verhoogd tot respectievelijk 3,00, 3,25 en 2,50 procent. De ECB maakte de afgelopen tijd al duidelijk dat het nog niet klaar is met zijn renteverhogingen, hoewel de markt hoopte op een draai in het monetaire beleid. De centrale bank gaf donderdag aan dat de rentes ook in maart met 50 basispunten zullen worden verhoogd. De ECB "zal dan het verdere traject van het monetair beleid beoordelen." Om 14:45 uur geeft voorzitter Christine Lagarde een toelichting. De euro/dollar noteert rond het rentebesluit op 1,0991 Bron: ABM Financial News

