Eli Lilly verslaat verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly heeft het in het vierde kwartaal beter gedaan dan verwacht en stelde de outlook voor het lopende boekjaar opwaarts bij. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut. Eli Lilly boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van ruim 1,9 miljard dollar in vergelijking met ruim 1,7 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst kwam uit op 2,09 dollar per aandeel tegen 2,17 dollar per aandeel over het vierde kwartaal van 2021, terwijl de markt rekende op 1,78 dollar per aandeel. De omzet daalde met 9 procent tot net iets meer dan 7,3 miljard dollar. Vooraf geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 7,33 miljard dollar. Outlook De Amerikaanse farmaceut rekent voor dit jaar op een aangepaste winst per aandeel van 8,35 tot 8,55 dollar tegen voorheen 8,10 tot 8,30 dollar. In de consensus wordt echter uitgegaan van 8,35 dollar. De omzet komt in de prognose van Eli Lilly in 2023 uit tussen de 30,3 en 30,8 miljard dollar bij een analistenverwachting van nu 30,5 miljard dollar. Het aandeel Eli Lilly daalde donderdag in de elektronische handel voorbeurs 2,3 procent. Bron: ABM Financial News

