Futures Wall Street wijzen omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, gesteund door de positieve marktreactie op de cijfers van Meta Platforms, dat woensdag nabeurs resultaten bekendmaakte. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,4 procent in het groen. De Nasdaq lijkt ruim een procent hoger van start te gaan. Woensdag sloten de aandelenbeurzen op Wall Street al in de plus na het rentebesluit van de Federal Reserve en met name het commentaar van voorzitter Jerome Powell. Ook de euro bewoog weinig, na de stijging gisteren. De euro/dollar noteerde op 1,0999. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0987 op de borden. Volgens Commerzbank daalde de dollar na de persconferentie van Powell, omdat die niet overtuigend overbracht dat de Fed vastberaden is om de inflatie te beteugelen. Valutahandelaren grepen elke suggestie aan dat de Fed zijn houding versoepelt, volgens Commerzbank. "Het maakte niet veel uit dat de Fed-voorzitter telkens maar weer herhaalde dat er meer renteverhogingen komen en dat er waarschijnlijk geen renteverlaging zal zijn dit jaar", aldus de bank. Donderdag zullen de Bank of England en Europese Centrale Bank een duit in het monetaire zakje doen met hun rentebesluiten en commentaren. Volgens Unicredit kan het pond verzwakken als de renteverhoging van de Bank of England lager dan de verwachte 50 basispunten uitvalt. De euro kan juist stijgen als de ECB de rente met 50 basispunten verhoogt en meer renteverhogingen in het vooruitzicht stelt. Macro-economisch nieuws komt donderdag verder van de Amerikaanse fabrieksorders in december en de wekelijkse aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering. De olieprijs was stabiel, na de daling op woensdag. Een maart-future West Texas Intermediate stond vrijwel ongewijzigd op 76,48 dollar, terwijl een april-future Brent-olie 82,93 dollar kostte. Bedrijfsnieuws Meta Platforms werd in de elektronische handel voorbeurs 19 procent meer waard. De inkomsten waren afgelopen kwartaal sterker dan verwacht, en ook de vooruitblik was iets boven verwachtingen. Bovendien kondigde het bedrijf van oprichter Mark Zuckerberg een aandeleninkoop van 40 miljard dollar aan. Bed Bath & Beyond steeg voorbeurs 35 procent, hoewel het bedrijf een rentebetaling op obligaties moest verzaken. ProSomnus meldde een omzetgroei met een dubbelcijferig percentage over het boekjaar. Het aandeel lijkt 17 procent hoger te gaan openen. Chipmaker Qorvo stond juist 2 procent lager na licht tegenvallende vooruitzichten voor de winst in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar. Tenax Therapeutics kreeg een patent toegewezen en het aandeel steeg 140 procent in de elektronische handel. Donderdag voorbeurs komen Eli Lilly, Harley-Davidson, Honeywell en Merck met resultaten naar buiten. Nabeurs worden de resultaten van Alphabet, Amazon, Ford, Gilead, Qualcomm, Starbucks en Apple verwacht. Slotstanden De S&P500 sloot woensdag 1,1 procent hoger op 4.119,21 punten. De Dow Jones-index eindigde vlak op 34.092,96 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,0 procent tot 11.816,32 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.