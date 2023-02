Meer omzet voor Ferrari

(ABM FN-Dow Jones) Ferrari heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. Dit maakte de Italiaanse fabrikant van sportauto's donderdag bekend.

Ferrari leverde in het vierde kwartaal 3.327 auto's af, een stijging van 378 exemplaren, ofwel 13 procent op jaarbasis. De omzet steeg daarmee van 1,17 miljard euro in het vierde kwartaal van 2021 naar 1,37 miljard euro in het afgelopen kwartaal.

In de afgelopen drie maanden kwam de aangepaste EBITDA uit op 469 miljoen euro, in vergelijking met 398 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde voor Ferrari een nettowinst van 221 miljoen euro. Dat is 3 procent meer dan de 214 miljoen euro vorig jaar.

In heel 2022 boekte Ferrari een 19 procent hogere omzet van 5,1 miljard euro. De nettowinst steeg van 833 miljoen naar 939 miljoen euro, een plus van 13 procent.

Outlook

Voor 2023 verwacht de bouwer van luxe sportauto’s een omzetstijging tot 5,7 miljard euro en een aangepast EBITDA van 2,13 tot 2,18 miljard euro.

Investeerder Exor, sinds eind 2022 opgenomen in de AEX, houdt een stevig belang in Ferrari. Exor heeft verder belangen in onder meer Stellantis, Juventus en Iveco.