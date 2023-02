Valuta: euro stijgt boven 1,10 dollar

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,10 dollar met als voorlopig hoogste notering vannacht op 1,1033 dollar.

"Voorlopig, want als de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde vanmiddag oog blijft houden voor de kerninflatie in de eurozone, die nog altijd hoog is, dan kan de euro zo naar 1,11 dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News.

Zoals verwacht verhoogde de Fed de rente woensdagavond met 25 basispunten. Aanvankelijk reageerde de beurs negatief op het rentebesluit, omdat verdere renteverhogingen werden aangekondigd. "We hebben meer werk te doen", zei Powell. "We blijven op koers tot het werk gedaan is."

Tijdens de toelichting van Powell sloeg de stemming echter om.



De Fed-voorzitter noemde de recente ontwikkelingen namelijk bemoedigend. "Het proces van desinflatie dat op weg is, bevindt zich echt nog in een vroege fase", zei Powell. "Het is goed dat de desinflatie tot nu toe niet ten koste ging van een zwakkere arbeidsmarkt." Wel vindt Powell dat dit proces van desinflatie nu moet verbreden naar andere segmenten.

Powell zei ook te verwachten dat het verminderen van inflatie waarschijnlijk gepaard zal gaan met een periode van benedengemiddelde economische groei. Hij nam het woord recessie niet in de mond. Daarmee voedde Powell mogelijk de hoop dat een diepe recessie kan worden vermeden.

Van der Meer voorziet bij de Bank of England, net als bij de ECB, geen verrassingen. In beide gevallen rekent de markt op een verhoging van de rente met 50 basispunten. Bij de Bank of England zal er de nodige aandacht zijn voor de stemverhoudingen binnen het beleidsorgaan, merkte de handelaar op.

Na donderdag verschuift de aandacht wat Van der Meer betreft naar vrijdag met diverse inkoopmanagersindices voor de verschillende dienstensectoren over januari en de banengroei in de Verenigde Staten in de eerste maand van het jaar.

Voor vanmiddag staan in de VS de wekelijkse steunaanvragen en de fabrieksorders over december op het programma. De steunaanvragen worden verwacht uit te komen op 195.000 tegen 186.000 een week eerder.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,10 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8913 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2339 dollar.