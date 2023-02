Tech straalt in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,3 procent op 757,23 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag de Amerikaanse beurzen woensdagvond omhoogschieten, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell met een toelichting kwam op het rentebesluit. "Powell bevestigde in de persconferentie dat de afname van de inflatie in de VS is ingezet.", aldus Wiersma. "Ook maakte hij geen negatieve opmerking over de sterk versoepelde financiële condities in de afgelopen maanden." In december maakte de Fed zich hier volgens ING nog expliciet zorgen over.

Het was volgens Wiersma het startschot voor een "ouderwetse rally" op Wall Street, deels gedreven door beleggers die hun shortposities sloten.

Vanochtend vonden ook de Europese beurzen de weg omhoog, geholpen door koerswinsten bij techaandelen. Volgens Wiersma profiteerde de techsector van goede kwartaalcijfers van chipmaker AMD. Ook profiteren de aandelen van de flink lagere rentes op de obligatiemarkt.

ING zag de Amerikaanse tweejaarsrente dalen. "Dit betekent dat beleggers sterk twijfelen aan de vastberadenheid van de Fed en later dit jaar renteverlagingen verwachten", aldus Wiersma, al wijst de zogeheten dot plot niet op renteverlagingen.

ING gaat ervan uit dat de beleidsrente in mei zal pieken, om vervolgens in de tweede helft van dit jaar wel degelijk te worden verlaagd.

Verder merkte analist Naeem Aslam van AvaTrade op dat beleggers met een longpositie in energieaandelen vandaag "gelukkig kunnen zijn. "Vooral beleggers in Shell", aldus Aslam, wijzend op de cijfers van de energiereus die vanochtend verschenen. "Shell heeft beleggers opnieuw verrast met een recordwinst in 2022." Met een jaarwinst van 40 miljard dollar, verkeert Shell volgens Aslam in een "zeer sterke positie" met een grote oorlogskas voor het veroveren van terrein in de duurzame energiemarkt.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0996. De olieprijzen daalden licht tot 76,30 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging fintechbedrijf Adyen aan kop met 6,6 procent koerswinst. De halfgeleiders Besi, ASMI en ASML wonnen daarnaast 3,8 tot 4,6 procent.

Cijfers van ING werden daarentegen negatief ontvangen, met een koersdaling van 5,1 procent. Vooral de voorziene kosten dit jaar vallen volgens analisten tegen. Volgens Kepler Cheuvreux moet hierdoor de consensus voor de winst per aandeel voor dit jaar met 2 procent neerwaarts worden bijgesteld. KBC Securities bleek meer te spreken over de cijfers en verhoogde het koersdoel voor ING. Ook de kwartaalcijfers van Deutsche Bank, die een flinke verbetering lieten zien, resulteerden in een koersverlies van circa 3 procent.

In de AMX wonnen Basic-fit en Just Eat Takeaway 4,4 tot 5,9 procent. ABN AMRO verloor 1,3 procent en OCI 1,1 procent.

In de AScX klom Fastned 4,9 procent. Sligro verloor na cijfers juist 7,4 procent. De nettowinst bedroeg in 2022 39 miljoen euro, tegen een nettowinst van 20 miljoen in 2021. Analisten gingen vooraf uit van 49 miljoen euro winst. Degroof Petercam vond de cijfers tegenvallen, net als ING.