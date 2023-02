Beursblik: meevallende resultaten Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het vierde kwartaal verrassend sterk gepresteerd met de gashandel en presenteerde sterke kasstromen. Dit stelden analisten van UBS donderdag. De resultaten waren dus beter dan verwacht, aldus analist Henri Patricot. Hij was niet verrast door de aandeleninkoop van 4 miljard dollar die Shell presenteerde, maar de consensus had op iets minder gerekend, merkte hij op. De operationele vrije kasstroom van 22,4 miljard dollar was veel meer dan de 18,2 miljard dollar waarop de consensus mikte, of de 19,6 miljard dollar waarop UBS rekende, "maar dat was vooral te danken aan een instroom van werkkapitaal van 10,4 miljard dollar". Hier had UBS slechts op circa de helft gerekend. "We verwachten een positieve reactie op de sterke resultaten en kasstroom", aldus Patricot, die een koopadvies op Shell heeft met een koersdoel van 27,50 pond. In Amsterdam wint het aandeel Shell donderdag 1,3 procent op 27,12 euro. Bron: ABM Financial News

